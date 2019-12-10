Павел Гусев назвал причину смерти Лужкова
Бывший мэр столицы умер на операционном столе в Германии, сообщил главный редактор «МК».
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Бывший мэр столицы Юрий Лужков умер от аллергической реакции, возникшей при операции. Об этом рассказал главный редактор «Московского комсомольца» Павел Гусев, ссылаясь на информацию, полученную от близких политика.
Плановое хирургическое вмешательство политику проводили в Германии. Смерть наступила мгновенно.
«Там на операционном столе все это произошло», - цитирует журналиста РИА Новости.
Юрий Лужков скончался сегодня на 84-м году жизни. Известно, что экс-мэра Москвы похоронят на Новодевичьем кладбище.