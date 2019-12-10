В Верховную раду внесли предложение об отмене закона о госязыке

В Верховную раду внесли проект об отмене закона о государственном языке. Об этом на своей странице в Facebook сообщил член фракции «Слуга народа» Максим Бужанский.

«Друзья, внес в парламент законопроект о признании закона о государственном языке утратившим силу. Об отмене закона о языке, если кому-то понятней так. На базе вновь открывшихся обстоятельств, ввиду решения Венецианской Комиссии», - написал Бужанский.

Он отметил, что действующий закон не имеет ничего общего с защитой и развитием украинского языка - он дискриминирует носителей других языков, в первую очередь, русского, а также наносит ущерб Украине и ее гражданам.

«Этот закон убивает и унижает нашу украиноязычную литературу, ставя ее в неконкурентное положение и не давая ей расти. Это закон для тех, кто не хочет видеть Украину сильным, современным, многонациональным государством», - добавил политик.

По его словам, новый закон будет отвечать интересам страны и европейским ценностям, которыми авторы действующей версии пренебрегли, откровенно ущемив и унизив права неукраиноязычных граждан Украины.

Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» действует с 16 июля. Он предусматривает абсолютное использование национального языка в большинстве сфер деятельности, в частности, в органах государственной власти, образовании и медицине.