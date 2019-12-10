Бывший пресс-секретарь Лужкова рассказал о смешном моменте в работе с экс-мэром Москвы

Юрий Лужков любил пошутить над своими подчиненными, поделился воспоминаниями его бывший пресс-секретарь Сергей Цой.

Он припомнил случай, когда Лужков вызвал к себе руководителя отдела международных отношений с вопросом, была ли отправлена телеграмма в Стамбул в связи с кончиной мэра Имама Баялды. Когда выяснилось, что никакого известия в столицу Турции не было направлено, Лужков отчитал сотрудника и призвал быть внимательнее к международной повестке. В этот момент весь отдел начал активно работать, и, заметив это, бывший мэр столицы вновь обратился к сотруднику.

«Он ему говорит: "А ты знаешь, что такое "баялды"? Это баклажан"», - процитировал Лужкова в разговоре со «Звездой» Цой.

Дело было первого апреля, добавил политик.

Он добавил, что эта шутка была не единственная, которую Лужков мог отпустить, находясь на рабочем месте.

Юрий Лужков занимал пост мэра Москвы с 1992 по 2010 годы. Он умер сегодня, 10 декабря, на 84-м году жизни.