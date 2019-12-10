В Кремле назвали газовый спор с Украиной неурегулированным

Россия и Украина не решили вопросы, которые касаются продления договора по транзиту газа и урегулирования претензий в Стокгольмском арбитраже. С таким заявлением перед журналистами выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, газовая тема обсуждалась на прошедшей накануне в Париже встрече между Путиным и Зеленским. Помимо лидеров стран на переговорах присутствовали глава «Газпрома» Алексей Миллер и его украинский коллега из «Нафтогаза» Андрей Коболев.

«Пока не удалось выйти на окончательные договоренности», - заявил Песков.

Представитель Кремля добавил, что руководители газовых компаний и власти двух стран продолжат работать над решением проблемы.