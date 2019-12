Скончалась солистка Roxette Мари Фредрикссон

Умерла вокалистка культовой группы Roxette Мари Фредрикссон. О смерти знаменитости сообщил ее менеджер Мари Димберг.

«С большим прискорбием сообщаем, что не стало одной из самых крупных и любимых творцов», - цитирует его Expressen.

Димберг уточнил, что Фредрикссон ушла из жизни в своем доме утром 9 декабря. Семья певицы решила, что похороны пройдут в узком кругу лиц.

Группа Roxette была основана в 1986 году, дважды становилась лауреатом премии «Грэмми».

Славу группе принесли такие хиты, как «Listen To Your Heart», «It Must Have Been Love», «Sleeping In My Car», «How Do You Do!», «Crash! Boom! Bang!» и другие.