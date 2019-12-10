Памяти Мари Фредрикссон: самые культовые клипы Roxette

Умерла вокалистка всемирно известной шведской группы Roxette Мари Фредрикссон. Артистка была на 6о-м году жизни.

Как сообщает издание Dagens Nyheter, артистка на протяжении многих лет боролась с раком.

Группа Roxette была образована Фредрикссон и Пером Гессле в 1986 году. В 1989 году композиция The Look принесла коллективу мировую славу.

Дуэт просуществовал более 30 лет. Всего группа выпустила восемь альбомов, последний - в 2013 году. Число проданных альбомов превышает 75 миллионов копий.

В 2011 году врачи диагностировали у Фредрикссон рак мозга. В 2016 году ее здоровье серьезно ухудшилось и она прекратила творческую деятельность.