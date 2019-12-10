«Был поистине народным»: Галкин соболезнует в связи со смертью Лужкова

Максим Галкин выразил соболезнования в связи со смертью Юрия Лужкова.

Шоумен отметил, что к деятельности бывшего мэра Москвы можно относиться по-разному и стоит учитывать тот факт, что свой пост он занимал в разные годы.

«Я отчетливо помню, как москвич, что в свою первую "пятилетку", в эпоху надежд и политической наивности, он был тем городским начальником, который полностью отвечал чаяниям большинства горожан, тогда он был поистине народным», - считает Галкин.

Он добавил, что Лужков сделал много достойного. Несмотря на критику в адрес экс-градоначальника, шоумен запомнит его «Лужковым 90-х, который имел настоящую поддержку москвичей».

Юрий Лужков занимал пост мэра Москвы с 19​92 по 2010 годы. Он умер сегодня, 10 декабря, на 84-м году жизни.