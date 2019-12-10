Райкин рассказал об отношении Лужкова к театру

Юрий Лужков относился к искусству и театрам в частности очень хорошо - щедро и очень мудро, сказал «Звезде» народный артист России, художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин.

«Я знаю, как он относился к театральному делу. Хотя я не был в его ведении, к сожалению, потому что я (руковожу) федеральным учреждением, а не московским. Но я знаю, как театрам хорошо жилось при нем. Только добрым словом можно о нем сказать», - вспоминает Райкин.

Он добавил, что Лужков обладал огромной энергией и придерживался собственных взглядов.

«Я это очень ценю», - отметил Райкин.

Юрий Лужков скончался сегодня в одной из клиник Мюнхена. Ему было 84 года. Лужков занимал должность мэра Москвы с 1992 по 2010 годы. В 2016 году он был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.