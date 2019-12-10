Следующая встреча в «нормандском формате» состоится в течение четырех месяцев
Лидеры «нормандской четверки» дают совместную конференцию после рабочего ужина.
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Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что новая встреча в «нормандском формате» должна состояться в течение четырех месяцев.
Президент России Владимир Путин, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский встретились 9 декабря в Елисейском дворце на саммите «нормандского формата». Основное заседание продлилось более двух часов.
После основного заседания впервые состоялась двусторонняя встреча глав России и Украины.
Недавно завершился рабочий ужин «четверки». На данный момент лидеры дают совместную пресс-конференцию.