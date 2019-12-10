Госдума отменила комиссию за банковский роуминг
Эти изменения должны обеспечить свободу перемещения денежных средств на финансовом рынке.
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Государственная дума в третьем, окончательном чтении приняла законопроект об отмене комиссий банков за денежные переводы между клиентами, которые находятся в разных регионах страны, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
В документе говорится, что размер комиссии не может быть обусловлен открытием банковских счетов в разных обособленных подразделениях кредитной организации.
Эти изменения должны обеспечить свободу перемещения денежных средств на финансовом рынке, а также развитие безналичных платежей.
В октябре премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что это решение позволит избавить жителей России от так называемого банковского роуминга.