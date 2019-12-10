Названо место похорон Юрия Лужкова

Юрий Лужков будет похоронен на Новодевичьем кладбище. Об этом проинформировала пресс-секретарь московского мэра Гульнара Пенькова. Решение о месте захоронения было принято после соответствующего обращения родственников экс-градоначальника.

Кроме того, по распоряжению Сергея Собянина была создана комиссия по организации похорон. Дата прощания с Лужковым будет названа позже, пишет «Интерфакс».

Юрия Лужкова не стало сегодня в Мюнхене. Ему было 83 года. Лужков занимал пост мэра Москвы с 19​92 по 2010 годы.