Путин выразил соболезнования в связи со смертью Лужкова

Президент России выразил соболезнования в связи со смертью бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Текст траурной телеграммы опубликован на сайте Кремля.

«Юрий Михайлович Лужков был личностью поистине неординарного масштаба. Ярким и смелым политиком, энергичным и талантливым организатором, открытым и радушным человеком», - отметил Владимир Путин.

Российский лидер назвал Лужкова «настоящим градоначальником», подчеркнув, что ему доверяли москвичи.

Путин добавил, что в сложные годы Лужков много сделал для того, чтобы Москва стала одним из лидеров возрождения России.

«И, конечно, мы всегда будем помнить его искреннюю, сердечную поддержку севастопольцев и моряков-черноморцев. Как не раз, вопреки всем обстоятельствам и дипломатическим протоколам, он прямо говорил, что Севастополь - русский город», - добавил президент.

Юрий Лужков скончался сегодня на 84-м году жизни в одной из больниц Мюнхена.

Лужков был мэром российской столицы с с 19​92 по 2010 годы.