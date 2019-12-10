Пушилин рассказал о сроках налаживания ж/д сообщения между ДНР и Москвой

В ближайшие месяцы планируется наладить железнодорожное сообщение Донбасса с Москвой и Санкт-Петербургом, речь идет о проезде без пересадок. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«Пока очень много вопросов, связанных с состоянием железнодорожного полотна, с безопасностью. Надеюсь, что в самые ближайшие месяцы мы это сделаем», - сказал Пушилин в интервью RT, комментируя вопрос о сроках организации железнодорожного сообщения.

Он также отметил, что через пять лет видит республику стабильной, развивающейся и неразделимой с Россией.