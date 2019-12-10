МИД РФ: дипломаты оформляют документы для транспортировки тела Лужкова

Генконсульство России в Мюнхене находится в контакте с представителями Юрия Лужкова по вопросу транспортировки тела экс-мэра Москвы в Россию. Об этом «Звезде» сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Генконсульство в настоящее время занимается оформлением соответствующих документов», - уточнила она.

Юрий Лужков скончался сегодня на 84-м году жизни в одной из больниц Мюнхена.

Лужков был мэром российской столицы с с 19​92 по 2010 годы. В 2016 году был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.