Премьер-министр Украины не исключил «газовой войны» с Россией

Киев продолжит договариваться с Москвой о газе и дальше, но, возможно, это будет даже проходит «на фоне газовой войны». Об этом рассказал премьер-министр Украины, говоря о результатах встречи в «нормандском формате».

«Мы достигли своей цели в газовом вопросе - вывели вопрос транзита газа за пределы обсуждения ситуации в Донбассе. Не договорились о контракте, но этого и не должно было состояться в Париже», - написал Гончарук на своей странице в Facebook.

Переговоры Украины и РФ о поставках газа прошли на полях саммита «нормандской четверки», который завершился в Париже в ночь на вторник. По их окончании глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что Москва и Киев не достигли никаких договоренностей.