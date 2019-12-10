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«Человек с большим сердцем»: Илья Резник о Юрии Лужкове

Валентина Пескова
14:04 10.12.2019
Экс-мэра Москвы не стало сегодня в Мюнхене на 84-м году жизни. Он являлся столичным градоначальником с 1992 по 2010 годы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Сергей Пятаков, РИА Новости

Какие бы ошибки не совершал экс-мэр столицы Юрий Лужков, он всегда делал очень много для Москвы и москвичей. Так на смерть градоначальника отреагировал поэт Илья Резник в комментарии «Звезде».

«Большой человек, я бы сказал, великий государственный деятель, с большим сердцем, который людям сделал добро. Я его помню как большого помощника в нашем творчестве. Все программы "Служить России", которые я проводил в течение десяти лет, они все проводились не без поддержки Юрия Лужкова. Я всегда просил его приезжать на открытие программ, и он приезжал. И, конечно, наш детский коллектив "Маленькая страна" - он с ними встречался, дарил свое доброе сердце, рассказывал свои истории, дети были счастливы встретиться», - поделился Резник.

По словам мэтра, буквально две недели назад он был на презентации новой книги Юрия Лужкова о государстве. Людей собралось огромное количество - негде яблоку упасть.

«Я также вспоминаю, как много лет назад, на посадке деревьев в Коломенском, было больше трех тысяч народу, потому что москвичи обожали Лужкова. Чтобы там ни говорили, какие бы ни были случаи, какие ошибки он ни совершал, главное, что он делал для Москвы и москвичей - это очень много», - прокомментировал Илья Резник.   

Юрия Лужкова не стало сегодня в Мюнхене на 84-м году жизни. Он являлся столичным градоначальником с 19​92 по 2010 годы.

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