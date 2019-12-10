После саммита: «нормандский формат» на страницах мировых СМИ

Переговоры «нормандской четверки» стали темой номер один, обсуждаемой на страницах мировой прессы.

Крупнейшие издания пишут о событиях, которые происходили на встрече в Париже. Например, немецкий Spiegel приводит слова Ангелы Меркель о том, что она осталась довольна переговорами.

Британская The Independent отметила, что на первой встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского, которая состоялась на полях саммита, «преобладала вежливость».

«Зеленский добивался поддержки своего мирного плана от церковных лидеров и военных во время поездки в зону конфликта. Но он должен добиться расположения Путина во время переговоров лицом к лицу», - прокомментировал встречу двух лидеров Bloomberg.

По итогам встречи лидеры государств «нормандской четверки» приняли коммюнике. В документе отмечается, что Минские соглашения по Донбассу останутся основой работы в «нормандском формате».

Сторонам удалось договориться о немедленных мерах по стабилизации ситуации в зоне конфликта на востоке Украины, в том числе заявили о приверженности полному выполнению режима прекращения огня до конца года.

Также участники саммита выступили за внесение изменений в украинскую конституцию на основе «формулы Штайнмайера», для чего нужно интегрировать документ в законодательство страны.

По словам французского лидера Эммануэля Макрона, дискуссии в рамках встречи «нормандской четверки» позволили продвинуться сразу по нескольким вопросам, которые касаются урегулирования на Украине, в том числе и обмена пленными.

В следующий раз в таком формате страны договорились встретиться через четыре месяца в Берлине. Главной темой встречи станет политическое урегулирование местных выборов в Донбассе.