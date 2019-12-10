На что готова Украина: главные итоги встречи в Париже

9 декабря в Париже встретились лидеры «нормандской четверки» - России, Украины, Франции и Германии. Заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов рассказал, чего ожидали от саммита и к чему он может привести.

«Встреча, я думаю, много целей не имела. Она имела одну главную цель - познакомиться уже в новом качестве с Зеленским и попробовать установить какой-то личный контакт между главными нашими должностными лицами, чтобы такой субъективный фактор служил развязке возможной сложнейшего урегулирования, которым мы должны сейчас заниматься», - заявил собеседник «Звезды» в программе «Сегодня утром».

По его словам, на данный момент полностью заблокировано политическое урегулирование, так как нынешнее украинское руководство не пойдет на проведение выборов.

«Я думаю, что не менее 65% проголосуют за нынешнее руководство двух республик, и таким образом у них произойдет полная легитимизация. Они станут легитимными, и тогда с ними будет намного сложнее иметь дело. Эти вопросы не могут быть разблокированы», - считает Бакланов.

При этом, по его мнению, назрело решение трех, пусть не главных, но очень важных вопросов. Это ситуация с газовым коридором, гуманитарные вопросы и обмен пленными, а также торговые отношения.

«Я предвижу, что могут быть серьезные меры в торгово-экономической сфере, некоторое размораживание, но не в межгосударственной сфере, а похожее больше на региональный обмен», - уверен Бакланов.

Он добавил, что эти направления просматриваются на перспективу в год - полтора.