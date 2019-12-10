Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Суд вынес приговоры десяти фигурантам дела о теракте в петербургском метро

Василиса Морозова
14:19 10.12.2019
Согласно приговору суда, все 11 подсудимых признаны виновными и получили от 19 до 28 лет лишения свободы.
© Видео: СК РФ © Фото: Михаил Воскресенский, РИА Новости

Военный суд в Петербурге вынес приговор фигурантам дела о взрыве в метро в апреле 2017 года, обвиняемые получили от 19 до 28 лет колонии, основной фигурант был признан виновным в организации и приговорен к пожизненному заключению.

Организатора теракта Аброра Азимова приговорили к пожизненному заключению в исправительной колонии особого режима со штрафом в размере 800 000 рублей. В ходе судебного заседания он не признал вину.

Акрам Азимов (700 тысяч рублей штраф) и Мухамадюсуп Эрматов (600 тысяч рублей штраф) были приговорены к 28 года лишения свободы по совокупности преступлений. Ибрагимжон Эрматов — 27 лет и штрафу в 600 тысяч рублей.

Содик Ортиков получил 22 года (штраф 500 тысяч рублей), Махамадюсуф Мирзаалимов, Азамжон Махмудов, Дилмурод Муидинов по 20 лет и штрафу по 500 тысяч рублей. Сайфилла Хакимов и Бахром Эргашев - 19 лет и штраф 500 тысяч рублей. Единственная женщина Шохиста Каримова получила 20 лет колонии общего режима и штраф в размере 500 тысяч рублей.

Суд установил, что все обвиняемые были знакомы между собой и поддерживали связь по телефону и в Сети, где и обсуждали детали готовящегося теракта. Некоторые из них были соседями по квартире.

Как рассказала официальный представить СК РФ Светлана Петренко, Следственный комитетом совместно с ФСБ РФ было «установлено 13 участников террористического сообщества, которое было создано несколько лет назад на территории Сирии уроженцем Киргизии Сирожиддином Мухтаровым, 11 из них были представлены перед судом».

По ее словам, следователи установили, что соучастники преступления изготовили три взрывных устройства. Одно Джалилов привел в действие в вагоне поезда на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт 1», в результате чего погибло 15 человек. Второе устройство было позже обезврежено правоохранительными органами.

«Благодаря совместной работы подразделений СКР и ФСБ России был предотвращен еще один теракт, готовящийся этими же лицами. Так как соучастники соблюдали меры конспирации это представляло особую сложность в расследовании. При поиске мест совершения терактов они намеренно не использовали средства связи и старались не попадать в поле зрения камер наружного наблюдения», - рассказала Петренко.

Расследование завершилось в августе 2018 года, а первое заседание прошло 2 апреля 2019 года. Обвинение требовало от суда назначить пожизненные сроки лишения свободы для обвиняемых в подготовки теракта в петербургском метро.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата10.12.2019, 12:32
Собянин подтвердил смерть Лужкова
Дата10.12.2019, 09:00
Экипаж фрегата «Адмирал Эссен» выполнил стрельбы в Черном море
Дата10.12.2019, 10:48
Сборная России сыграет со Швецией, Молдавией, Польшей и Сербией
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата09.12.2019, 12:29
Шойгу: доля современного вооружения в ВС РФ будет доведена до 70%
Дата08.12.2019, 20:50
Непокорный КВ: как пятеро танкистов трое суток отбивались от немцев подо Ржевом
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
14:19 В стране и мире
Видео
Суд вынес приговоры десяти фигурантам дела о теракте в петербургском метро
14:16 Мнение
мнение
Мнимый контроль: есть ли будущее у договора СНВ-III
14:04 В стране и мире
Видео
«Человек с большим сердцем»: Илья Резник о Юрии Лужкове
13:57 ОПК
Борисов назвал причину проблем в сфере российской микроэлектроники
13:52 В стране и мире
Видео
Опубликованы последние фото Юрия Лужкова
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
«Очень тяжело»: Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии
Видео
Заступился за друга: смертельная схватка собак со стаей волков попала на видео
WhatsApp перестанет работать у миллионов пользователей
Видео
Ядерный чемоданчик показали в раскрытом виде
Видео
Плющенко коньком пробил трубу с водой во время выступления
Видео
Звериное чутье: стая волков устроила погоню за авто на трассе в Татарстане
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.