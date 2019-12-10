Суд вынес приговоры десяти фигурантам дела о теракте в петербургском метро

Военный суд в Петербурге вынес приговор фигурантам дела о взрыве в метро в апреле 2017 года, обвиняемые получили от 19 до 28 лет колонии, основной фигурант был признан виновным в организации и приговорен к пожизненному заключению.

Организатора теракта Аброра Азимова приговорили к пожизненному заключению в исправительной колонии особого режима со штрафом в размере 800 000 рублей. В ходе судебного заседания он не признал вину.

Акрам Азимов (700 тысяч рублей штраф) и Мухамадюсуп Эрматов (600 тысяч рублей штраф) были приговорены к 28 года лишения свободы по совокупности преступлений. Ибрагимжон Эрматов — 27 лет и штрафу в 600 тысяч рублей.

Содик Ортиков получил 22 года (штраф 500 тысяч рублей), Махамадюсуф Мирзаалимов, Азамжон Махмудов, Дилмурод Муидинов по 20 лет и штрафу по 500 тысяч рублей. Сайфилла Хакимов и Бахром Эргашев - 19 лет и штраф 500 тысяч рублей. Единственная женщина Шохиста Каримова получила 20 лет колонии общего режима и штраф в размере 500 тысяч рублей.

Суд установил, что все обвиняемые были знакомы между собой и поддерживали связь по телефону и в Сети, где и обсуждали детали готовящегося теракта. Некоторые из них были соседями по квартире.

Как рассказала официальный представить СК РФ Светлана Петренко, Следственный комитетом совместно с ФСБ РФ было «установлено 13 участников террористического сообщества, которое было создано несколько лет назад на территории Сирии уроженцем Киргизии Сирожиддином Мухтаровым, 11 из них были представлены перед судом».

По ее словам, следователи установили, что соучастники преступления изготовили три взрывных устройства. Одно Джалилов привел в действие в вагоне поезда на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт 1», в результате чего погибло 15 человек. Второе устройство было позже обезврежено правоохранительными органами.

«Благодаря совместной работы подразделений СКР и ФСБ России был предотвращен еще один теракт, готовящийся этими же лицами. Так как соучастники соблюдали меры конспирации это представляло особую сложность в расследовании. При поиске мест совершения терактов они намеренно не использовали средства связи и старались не попадать в поле зрения камер наружного наблюдения», - рассказала Петренко.

Расследование завершилось в августе 2018 года, а первое заседание прошло 2 апреля 2019 года. Обвинение требовало от суда назначить пожизненные сроки лишения свободы для обвиняемых в подготовки теракта в петербургском метро.