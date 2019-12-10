Прекращение огня в Донбассе и подготовка обмена «всех на всех»: итоги встречи «нормандской четверки»

Лидеры стран «нормандской четверки» приняли коммюнике по итогам встречи в Париже. В документе отмечается, что Минские соглашения по Донбассу продолжают оставаться базисом работы в «нормандском формате».

Стороны договорились о немедленных мерах по стабилизации ситуации в зоне конфликта на востоке Украины, в том числе, заявили о приверженности полному выполнению режима прекращения огня до конца года.

Также участники «нормандской четверки» выступили за внесение изменений в конституцию Украины на основе формулы Штайнмайера, для чего необходимо интегрировать документ в законодательство страны.

Как отметил французский лидер Эмманюэль Макрон, дискуссии в рамках встречи «нормандской четверки» позволили продвинуться по ряду вопросов в урегулировании на Украине, включая обмен пленными.

В частности, Трехсторонняя контактная группа должна содействовать освобождению и обмену задержанными в связи с конфликтом в Донбассе до конца года на основе принципа «всех для всех», говорится в коммюнике. Красный крест и другие международные организации получат полный доступ ко всем удерживаемым в Донбассе.

Следующая встреча лидеров стран «нормандской четверки» должна состояться в течение четырех месяцев.

Президент России Владимир Путин, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский встретились 9 декабря в Елисейском дворце на саммите «нормандского формата».