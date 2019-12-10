Основной фигурант дела о взрыве в метро в Петербурге получил пожизненный срок

Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному заключению основного фигуранта по делу о взрыве в метро В Петербурге, произошедшем в 2017 году.

По версии следствия, именно Абзор Азимов финансировал террористов и общался со смертником Акбарджоном Джалиловым и обсуждал детали будущего теракта. Помимо пожизненного заключения в колонии ему назначили штраф в размере 800 000 рублей.

Суду хватило доказательств, чтобы признать всех фигурантов дела о теракте в метро виновными. Всего на скамье подсудимых оказалось 11 человек.

Прокурор настаивал на наказании для него и трех других фигурантов в виде пожизненного заключения. Еще семерым подсудимым обвинение просило до 28 лет лишения свободы.

Взрыв в петербургской подземке произошел 3 апреля 2017 года, в результате чего погибли 16 человек, включая смертника, более 60 человек пострадали.