Лещенко назвал Лужкова великим человеком
Артист отметил, что бывший мэр превратил столицу в один из самых великолепных городов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Anatoly Lomohov, Russian Look, Globallookpress
Ушедший сегодня из жизни экс-мэр Москвы был устремленным в будущее человеком, который очень много сделал для российской столицы. Такое мнение высказал певец Лев Лещенко.
«Он начинал строить Москву в самом начале, в самое тяжелое время. Он с честью вышел из положения», - сказал он в комментарии RT.
Лещенко охарактеризовал Лужкова как порядочного, отзывчивого и великого человека, превратившего Москву в один из самых великолепных городов.
Юрий Лужков умер в Мюнхене в больнице в возрасте 83 лет.
Лужков был мэром российской столицы с с 1992 по 2010 годы. В 2016 году был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.