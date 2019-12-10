Лещенко назвал Лужкова великим человеком

Ушедший сегодня из жизни экс-мэр Москвы был устремленным в будущее человеком, который очень много сделал для российской столицы. Такое мнение высказал певец Лев Лещенко.

«Он начинал строить Москву в самом начале, в самое тяжелое время. Он с честью вышел из положения», - сказал он в комментарии RT.

Лещенко охарактеризовал Лужкова как порядочного, отзывчивого и великого человека, превратившего Москву в один из самых великолепных городов.

Юрий Лужков умер в Мюнхене в больнице в возрасте 83 лет.

Лужков был мэром российской столицы с с 19​92 по 2010 годы. В 2016 году был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.