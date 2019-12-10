Опубликованы последние фото Юрия Лужкова

Бывший столичный градоначальник Юрий Лужков скончался 10 декабря в Мюнхене. Ему было 84 года. По словам родственников, ничто не предвещало трагедии - в конце прошлой недели он прекрасно выглядел, на здоровье не жаловался.

В настоящее время политики и деятели культуры выражают соболезнования семье экс-градоначальника. Их также уже выразили губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и действующий мэр столицы Сергей Собянин.

© Владимир Песня, РИА Новости

Последний раз Лужков появлялся на публике со своей супругой Еленой Батуриной на финальном турнире Кубка Дэвиса между сборными России и Сербии в конце ноября.

© Евгений Одиноков, РИА Новости

В 2018 году бывший мэр города Москвы посещал презентацию книги «Россия на перепутье... Дэн Сяопин и старые девы "монетаризма"» в Московском Доме Книги на Новом Арбате.

© Сергей-Пятаков, РИА Новости

Лужков вел активный образ жизни. Так, сохранилось фото, где бывший мэр Москвы вместе с участницами коллектива «Бурановские бабушки» выступает на субботнике в музее-заповеднике «Коломенское», там он отмечал свое 80-летие. Снимок был сделан в 2016 году.

© Сергей Гунеев, РИА Новости

В сентябре того же года Владимир Путин наградил Лужкова орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с формулировкой «За активную общественную деятельность».

© Кирилл Каллиников, РИА Новости

Бывший столичный градоначальник имел активную гражданскую позицию. Сохранился снимок, где Лужков с супругой запечатлены в Единый день голосования на избирательном участке №142 в Москве.

Юрий Лужков родился в столице в 1936 году. Он находился на должности мэра Москвы на протяжении 18 лет - с 19​92 по 2010 годы.