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«Это позитивная тенденция»: корреспондент «Звезды» об остановке серверов «Миротворца»

Валентина Пескова
13:13 10.12.2019
Украинский интернет-портал «Миротворец» объявил о временной остановке серверов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Wikimedia

Закрытие публичного доступа к скандальному украинскому сайту «Миротворец» дает надежду на то, что восприятие России на Украине может измениться. Об этом заявила корреспондент «Звезды» Екатерина Габель, имя которой было внесено в списки портала.

«В общем, и целом я считаю, что это позитивная тенденция. Хотя, конечно, компания и у меня, и моей съемочной группы на "Миротворце" была хорошая. И я считаю, что большая часть людей, которая туда занесена, являются достойными люди. Но нужно принимать во внимание, что все эти данные, которые там были опубликованы, были обнародованы без согласия людей - номера телефонов и адреса были вывешены на этом сайте. Также нужно было думать, с какой целью это совершается, разжигание ли розни, и главный вопрос, чего хотели этим добиться: чтобы этих людей каким-то образом не стало на этом свете, и что они объявлены врагами Украины? А то, что сайт закрывают сейчас, закрывают, в частности, после "нормандской четверки", на мой взгляд, это некий позитивный сигнал. Что может быть что-то в восприятии России на Украине изменится», - прокомментировала журналист.

Как сообщается на самом сайте «Миротворец», его работа будет приостановлена сегодня около 19.00 по Москве. Предположительно, сайт не будет функционировать два часа. Напомним, «Миротворец» содержит открытую базу личных данных людей, собранную нелегальным путем, и опубликованную без их согласия. Авторы сайта называли их «сепаратистами» или «агентами Кремля».

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