Губернатор Подмосковья выразил соболезнования семье Лужкова
Город достался Юрию Лужкову в непростые для страны времена, отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил соболезнования семье скончавшегося в Мюнхене бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.
Воробьев отметил, что экс-градоначальник столицы сделал для Москвы очень многое, пишет «360».
«Город достался ему в непростые для страны времена, но Лужков сделал из советской столицы мегаполис мирового уровня. Он был талантливым политиком и замечательным человеком. Искренние соболезнования его родным и близким», - отметил Воробьев.
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков скончался в возрасте 83 лет в больнице в городе Мюнхен в Германии из-за возникших осложнений после операции на сердце.