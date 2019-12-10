Губернатор Подмосковья выразил соболезнования семье Лужкова

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков скончался в возрасте 83 лет в больнице в городе Мюнхен в Германии из-за возникших осложнений после операции на сердце.

«Город достался ему в непростые для страны времена, но Лужков сделал из советской столицы мегаполис мирового уровня. Он был талантливым политиком и замечательным человеком. Искренние соболезнования его родным и близким», - отметил Воробьев.

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