Устроивший стрельбу в чешской больнице мужчина покончил с собой

Застреливший шестерых человек в больнице города Острава в Чехии мужчина покончил с собой, сообщили местные правоохранительные органы.

Стражи порядка обнаружили автомобиль предполагаемого стрелка. Перед задержанием он свел счеты с жизнью. В настоящее время личность стрелка устанавливается.

«Полиция выследила автомобиль (подозреваемого). Обнаруженный покончил с собой», - говорится в сообщении в Twitter.

Чешский стрелок устроил кровавую бойню в больнице города Острава. При стрельбе погибли четыре человека, еще двое скончались в больнице во время операций. По предварительным данным, нападавший - мужчина средних лет. Он вошел здание и открыл огонь по пациентам и персоналу.

Из района, где расположена больница, были эвакуированы сотни человек. Место происшествия оцеплено, сейчас там работают полиция и спасатели. Российское посольство проверяет, есть ли среди погибших и раненых россияне.