Вдохновитель Ice Bucket Challenge умер в возрасте 34 лет

В США скончался вдохновитель Ice Bucket Challenge Пит Фрейтс после продолжительной болезни боковым амиотрофическим склерозом.

«Пит скончался в окружении своей любящей семьи в возрасте 34 лет после героической борьбы с боковым амиотрофическим склерозом», - сообщается на сайте Бостонского колледжа.

Его родные вспоминают, что он никогда не жаловался на свою болезнь и был полон решимости «дать надежду другим пациентам».

Благотворительный флешмоб Ice Bucket Challenge призван привлечь внимание к заболеванию центральной нервной системы под названием боковой амиотрофический склероз (ALS). Те, кто решает принять участие в акции, обязаны вылить на себя ведро холодной воды и разместить соответствующий ролик в Интернете. Сделав это, можно передать эстафету другому человеку, который должен выполнить задание в течение суток или пожертвовать в пользу фонда ALS Association, который является инициатором кампании.

С августа 2014 года флешмоб стал первым в истории по сбору средств в социальных сетях, пожертвования шли в фонд организации со всего мира. ALS Association смогла потратить деньги на изучение болезни, методов лечения, повышая осведомленность у населения о заболевании.

Флешмоб поддержали и вылили на себя ведро воды многие публичные личности: актеры Вин Дизель и Том Круз, певица Леди Гага, Кэти Перри, Бритни Спирс, Рианна, Шакира, основатель Microsoft Билл Гейтс, Валерия, Михаил Боярский, Филипп Киркоров и другие.

От данной болезни также страдал известный британский физик-теоретик Стивен Хокинг, который скончался в 2018 году.