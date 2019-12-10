«Миротворец» объявил о закрытии портала

Интернет-портал «Миротворец» объявил о закрытии и остановке серверов. Об этом говорится на официальной странице проекта.

«По требованию некоторых объективных обстоятельств мы полностью останавливаем серверы "Миротворца", а именно: сайт myrotvorets.center и все его зеркала», - сказано в сообщении.

В сообщении отмечено, что дочерние проекты будут работать без изменений.

Интернет-сайт «Миротворец» - открытый в 2014 году украинский сайт, созданный по инициативе Антона Геращенко, бывшего в то время внештатным советником министра внутренних дел Украины. Сайт позиционирует себя как «интернет-представительство Центра исследований преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности граждан».

Сайт содержит открытую базу личных данных людей, собранную нелегальным путем и опубликованную без согласия тех людей, чьи данные опубликованы, и которых авторы называют «сепаратистами» или «агентами Кремля».

В ноябре в Верховной раде Украины потребовали у Службы безопасности проверить деятельность сайта «Миротворец». На ресурсе нашли персональные данные политиков, журналистов и других лиц.

В августе текущего года в базу данных «Миротворца» была включена корреспондент «Звезды» Екатерина Габель. В настоящее время Габель работает над серией фильмов о ситуации на юго-востоке Украины. На «Звезде» уже вышли два ее фильма: «Донбасс: начало войны» и «Донбасс: бой за Саур-Могилу».