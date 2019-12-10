«Умер человек, с которым связана новая Россия»: Батурин о смерти Лужкова

Брат супруги Юрия Лужкова Виктор Батурин рассказал, что виделся с ним в субботу, экс-градоначальник столицы прекрасно выглядел, ничего не предвещало трагедии.

«Я его видел в субботу случайно в ресторане. Он прекрасно выглядел, улыбался, даже никакой мысли о том, что случится такое несчастье, в голову не приходило. Умерла эпоха, умер человек-глыба, с которым связана новая Россия, Москва», - рассказал Батурин.

Экс-градоначальник скончался 10 декабря в одной из клиник Мюнхена.

Юрий Лужков родился в столице в 1936 году. Он занимал должность мэра Москвы на протяжении 18 лет - с 19​92 по 2010 годы.

В 2016 году Лужков был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с формулировкой «За активную общественную деятельность».