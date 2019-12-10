«Ушла целая эпоха»: Хинштейн о смерти Лужкова
Юрий Лужков скончался в Мюнхене. Он являлся мэром Москвы с 1992 по 2010 годы.
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Со смертью Юрия Лужкова ушла целая эпоха. Такое мнение выразил на своей странице в Twitter зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн.
«Уходит целая эпоха. Искренне соболезную родным и близким Юрия Михайловича», - написал он.
Свои слова соболезнования выразил и действующий мэр столицы Сергей Собянин.
Градоначальник охарактеризовал своего предшественника как энергичного и жизнерадостного человека, который много сделал для города и москвичей.
Юрий Лужков являлся мэром Москвы 18 лет - с 1992 по 2010 годы.