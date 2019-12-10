«На два часа»: сайт «Миротворец» закрыл публичный доступ к своей базе

Украинский сайт «Миротворец» объявил о закрытии публичного доступа к своей базе, где размещаются имена и адреса людей, которых создатели назвали «врагами» Украины. Об этом сказано в опубликованном сообщении на скандальном сайте.

По словам администраторов, они приостановят работу всех серверов ресурса и даже «зеркальных версий» 10 декабря в 18.00 по местному времени (19.00 мск). Они отметили, что доступ в «Чистилище», где и размещались личные данные людей, «будет временно обеспечен только для отдельных категорий пользователей на определенном закрытом ресурсе».

При этом, в сообщении указывается, что сайт закрывается на два часа.

Существующий с 2014 года «Миротворец» стал скандально известен после обнародования личных данных донбасских ополченцев, российских журналистов, политических деятелей, артистов, а также «изменников родины». Некоторые из них после публикации данных на сайте были убиты радикалами. У ресурса нет официального статуса, однако лиц из «черного списка» «Миротворца» украинские пограничники не пускали в страну.

Украинский президент Владимир Зеленский подверг критике деятельности «Миротворца», однако отметил, что не может закрыть его, так как не хочет вмешиваться в работу сайтов и СМИ.