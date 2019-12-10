Собянин подтвердил смерть Лужкова

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил уход из жизни бывшего столичного градоначальника Юрия Лужкова. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Мне искренне жаль, что не стало этого энергичного жизнерадостного человека, который возглавлял Москву в сложный постсоветский период, много сделал для города и москвичей», - говорится в сообщении.

Собянин выразил соболезнования родным и близким Лужкова.

Юрий Лужков родился в 1936 году в Москве. Он занимал должность московского градоначальника 18 лет - с 19​92 по 2010 годы.