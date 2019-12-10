В Роструде напомнили о двухдневных рабочих неделях

Последняя рабочая неделя уходящего года и первая рабочая 2020-го будут длиться по два дня, жители России будут отдыхать с 1 по 8 января включительно. Об этом рассказал заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.

По его словам, 31 декабря считается предпраздничным рабочим днем, он будет короче на один час. Тем не менее, в 2019 году рабочая неделя завершится именно в этот день.

Шкловец отметил, что работодатель по своему усмотрению может сделать 31 декабря выходным днем.

«Если у работодателя возникают какие-то варианты относительно введения выходного на этот день, необходимо соблюсти ряд условий», - цитирует представителя Роструда «Интерфакс».

Среди них - урегулирование вопроса об оплате труда.

В следующем году россиянам необходимо будет выйти на работу 9 января, рабочая неделя продлится до выходных - всего два дня.