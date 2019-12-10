Умер Юрий Лужков

Экс-мэр Москвы Юрий Лужков скончался на 84-м году жизни. Об этом сообщает РИА Новости.

Как уточняет ВГТРК, бывший градоначальник ушел из жизни в одной из клиник Мюнхена, где ему проводили операцию на сердце.

Юрий Лужков родился в 1936 году в Москве. Он занимал должность московского градоначальника 18 лет - с 19​92 по 2010 годы. Осенью 2010 года был уволен Дмитрием Медведевым «в связи с утратой доверия».

В 2016 году Владимир Путин наградил Лужкова орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с формулировкой «За активную общественную деятельность».