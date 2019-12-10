«Украина должна решить проблему с русским языком»: эксперт об итогах «нормандского саммита»

Достигнутые минские договоренности очень легко выполнить. Об этом заявил «Звезде» председатель комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, комментируя итоги встречи «нормандской четверки» в Париже.

«Мне кажется, что договоренности, которые достигнуты, их легко выполнить. Собственно, они и прогнозировались - дополнительный отвод войск с определенных точек, обмен всех на всех, дальнейший обмен задержанными. Но это не решает, собственно, проблемы Донбасса. Поскольку для меня, например, самое главное заключается в словах Путина, а как быть с 38 процентами русских, которые считают русский язык для себя родным на Украине? Вот для меня в этом саммите загадка и ключ заключены именно в этом его выступлении, и в сравнении его с европейцами, которые проживают, будем так говорить: украинцев других национальностей - румынов, поляков», - пояснил Калашников.

Если Украина не решит эту проблему, говорит эксперт, то она не решит самого главное: то, с чего на Украине началось противостояние - с обмена закона о региональном русском языке, после чего взорвалась вся Украина.

«Мне кажется, что Зеленский это тоже понимает. Решение проблем на Украине заключается даже не в технике выполнения минских соглашений, а именно в том, как президент Украины будет поступать с обучением на русском языке, с русским языком, с русскими, живущими на Украине. Потому что в противном случае это всего лишь заморозит конфликт, не более того», - заключил председатель комитета.

Встреча лидеров стран «нормандской четверки» прошла 9 декабря в Париже в Елисейском дворце.