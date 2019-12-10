«Выход на новый уровень»: эксперт о встрече Путина и Зеленского в Париже

Факт диалога лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского говорит о том, что отношения между странами вышли на «качественно новый уровень». Об этом заявил «Звезде» заместитель директора института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

«Символическое пожатие рук и часовое общение двух президентов свидетельствует о том, что с нынешней украинской властью есть о чем договариваться. Я надеюсь, что по ряду пунктов будет позитивное движение. Хочу обратить внимание, что президент Украины говорил на русском языке - это важный символический момент. То, что он пригласил российских журналистов на Украину - это тоже очень важный момент, сейчас вход для нашей прессы в страну закрыт, и Владимир Зеленский пригласив наших журналистов, видимо, как-то изменит ситуацию и даст возможность российским СМИ работать на Украине», - рассказал он.

Эксперт также заявил, что продвижение в российско-украинских отношениях идет очень медленными темпами. По словам Шаповалова, есть надежда на улучшение, но рассчитывать на то, что оно будут фундаментальным, качественным пока еще думать рано.

«Есть небольшой шаг вперед - это позитивный момент. То, что будет дальше нужно будет анализировать, потому что нужно судить не по словам, а по делам. Первым испытанием будет, то насколько до конца декабря Украина выполнит те обязательства, которые она взяла в рамках ”нормандского саммита”. Если это произойдет, то можно сказать, что определенная нормализация отношений возможна», - отметил он.

В понедельник, 9 декабря, в Париже прошел саммит лидеров «нормандской четверки» - России, Украины, Франции и Германии. В рамках него состоялась первая двусторонняя встреча президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.