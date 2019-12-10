Аэропорт Внуково перестал принимать электронные посадочные

Международный аэропорт Внуково с 10 декабря не принимает электронные посадочные талоны, сообщается на сайте авиакомпании «Победа».

Для лоукостера «Победа» столичный аэропорт Внуково является основной площадкой, поэтому они настоятельно рекомендуют пассажирам после онлайн-регистрации обязательно распечатать посадочный талон или получить его на стойках регистрации.

Официальных комментариев от служб аэропорта на этот счет пока не поступало.