Аэропорт Внуково перестал принимать электронные посадочные
С десятого декабря для посадки на рейс пассажиры должны иметь распечатанный талон или получить его на стойке регистрации
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Международный аэропорт Внуково с 10 декабря не принимает электронные посадочные талоны, сообщается на сайте авиакомпании «Победа».
Для лоукостера «Победа» столичный аэропорт Внуково является основной площадкой, поэтому они настоятельно рекомендуют пассажирам после онлайн-регистрации обязательно распечатать посадочный талон или получить его на стойках регистрации.
Официальных комментариев от служб аэропорта на этот счет пока не поступало.