В ДНР сообщили, что Украина готова передать Донецку 88 удерживаемых

Украина включила в список для обмена удерживаемых лиц 88 сторонников ДНР, рассказала уполномоченный по правам человека в самопровозглашенной республике Дарья Морозова.

«Украинская сторона на данный момент нам подтвердила 88 человек, и мы подтвердили украинской стороне 53 человека», - уточнила она.

По словам Морозовой, в ДНР к процессу обмена готовы, теперь все зависит от украинской стороны. Омбудсмен подчеркнула, что все удерживаемые должны быть с документами и свободными от уголовного преследования.

«Все теперь полностью зависит от украинской стороны, как они быстро приготовятся... И у нас есть все шансы провести обмен до Нового года. Мы со своей стороны сделали для этого все», - подчеркнула Морозова.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что на саммите «нормандской четверки» стороны договорились об обмене «всех на всех» в Донбассе до конца 2019 года. По его словам, на Украину смогут вернуться 72 человека.

Зеленский назвал договоренность по Донбассу «главной победой» для него. Он отметил, что всестороннее прекращение огня должно начаться уже до конца года.