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В больнице чешской Остравы неизвестный открыл стрельбу

Александра Арсентьева
11:51 10.12.2019
Жертвами трагедии стали шесть человек.
© Видео: The Ulmik, YouTube © Фото: vikasjournolko, Twitter

Неизвестный открыл стрельбу в одной из палат больницы чешского города Острава. В результате происшествия погибли шесть человек.

«В Остраве при стрельбе погибли четыре человека. Еще двое были тяжело ранены и скончались во время операций», - приводит слова министра здравоохранения Чехии Адама Войтеха РИА Новости.

Как сообщается на официальной странице чешской полиции в Twitter, в настоящее время сотрудники полиции разыскивают мужчину, рост которого составляет около 180 сантиметров, он одет в красную куртку.

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