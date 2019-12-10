В больнице чешской Остравы неизвестный открыл стрельбу

Неизвестный открыл стрельбу в одной из палат больницы чешского города Острава. В результате происшествия погибли шесть человек.

«В Остраве при стрельбе погибли четыре человека. Еще двое были тяжело ранены и скончались во время операций», - приводит слова министра здравоохранения Чехии Адама Войтеха РИА Новости.

Как сообщается на официальной странице чешской полиции в Twitter, в настоящее время сотрудники полиции разыскивают мужчину, рост которого составляет около 180 сантиметров, он одет в красную куртку.