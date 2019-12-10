ФСБ ликвидировала в 2019 году 78 международных террористических ячеек

В 2019 году Федеральная служба безопасности России пресекла деятельность 78 международных ячеек террористов, рассказал директор ФСБ Александр Бортников во время итогового заседания НАК в Москве.

По его словам, спецслужбы не допустили совершения ни одного теракта. С начала года силовики уничтожили 32 боевиков, в числе которых - девять главарей террористов.

«В ходе контртеррористических операций и оперативно-боевых мероприятий нейтрализованы 32 бандита, в том числе 9 главарей, задержаны 41 бандглаварь, 241 боевик и 606 пособников», - уточнил Бортников.

Директор ФСБ отметил, что члены различных бандформирований готовили теракты в нескольких российских городах.

Всего, как сообщил Бортников, в стране было предотвращено 50 преступлений террористической направленности. Спецслужбам удалось ликвидировать 83 оружейные мастерские и нейтрализовать 8 групп поставщиков оружия.