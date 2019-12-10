«Теперь все зависит от позиции Зеленского»: Джабаров о результатах «нормандского саммита»

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал «Звезде» итог встречи лидеров «нормандской четверки». Политик согласился с президентом РФ, что положительный результат этой встречи есть.

«Во-первых, договорились обменять пленных всех на всех, договорились продолжить отвод войск еще по нескольким пунктам, договорились продолжать переговоры и встретиться на следующем саммите уже в Берлине через четыре месяца. И, самое главное, состоялся прямой контакт нашего президента с Зеленским, поскольку они беседовали все-таки почти полтора часа. Это говорит о том, что разговор был если не конструктивный, хотя бы в нем были заинтересованы стороны», - пояснил Джабаров.

Важным итогом, по словам Джабарова, является то, президент РФ и лидеры стран-гарантов (Франции и Германии) подтвердили, что альтернативы минским соглашениям нет. А самое главное - был утвержден закон о статусе Донбасса. Далее нужно вносить то, определено формулой Штайнмайера, то есть изменения в конституции Украины.

«Теперь все зависит от позиции Зеленского. Я думаю, что у него будет сложный разговор и попытка донести свою позицию до всех - начиная от Порошенко, заканчивая правы сектором. В общем, посмотрим, сумеет ли украинский президент, которого поддерживает подавляющее количество избирателей на Украине, доказать свои лидерские качества в качестве гаранта Конституции», - подытожил.

Встреча лидеров стран «нормандской четверки» прошла 9 декабря в Париже в Елисейском дворце.