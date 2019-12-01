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За долги: опубликовано видео, как коллекторы угнали машину с ребенком на Урале

Василиса Морозова
Дмитрий Изгагин
00:20 01.12.2019
В Екатеринбурге обрастает новыми подробностями дело о коллекторах, которые забрали у предполагаемой должницы автомобиль вместе со спящим трехлетним ребенком.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Маленькая Ника теперь не слезает с рук матери, после того, как ее накануне увез незнакомый мужчина со стоянки екатеринбургского бизнес -центра.

На записи с камер наблюдения, которые оказались в распоряжении «Звезды», видно, как все происходило. Две женщины - мама Ники вместе с подругой – вышли из автомобиля, оставив задремавшую малышку в автокресле на заднем сиденье в заведенной машине. Через некоторое время рядом припарковался светлый седан. Двое мужчин осмотрели заведенную Mazda. Затем один из них в считанные секунды нырнул за руль чужого автомобиля и дал по газам.

«Мой ребенок находился в машине, неизвестный мужчина просто сел и увез, мы не знали кто такой, куда повезет в каком направлении, что случиться с моей дочерью и так далее», - рассказала Надежда.

Спустя 10 минут подруге Надежды позвонил мужчина и представитель микрофинансовой организации в одном лице. Оказалось, что автомобиль подруги когда-то находился в залоге, а кредиторы решили таким образом возвратить непогашенный долг.

«Говорил такие вещи, что вы сами виноваты, ни ребенка, ни машину вы не получите и вообще я лишу вас родительских прав и бросил трубку», - добавила мама девочки.

За что похитили ее ребенка Надежда так и не поняла, ведь ее кредитная история была чиста. Похититель своих обещаний не сдержал, поняв, что с заложенной машиной он захватил с собой и чужого ребенка, кредитор тут же отправился в полицию и рассказал обо всем правоохранителям. Но и после этого Надежда не смогла увидеть свою дочь.

После того, как на место происшествия прибыли полицейские, Надежде несколько часов пришлось доказывать, что обнаруженная девочка именно ее дочь, так как подтверждающие это документы остались в угнанной машине.

На протяжении всего времени, что проходили разбирательства, трехлетняя Ника находилась в окружении незнакомых людей. Лишь вечером этого же дня органы опеки пустили Надежду к ребенку. А автомобиль ее владелице так и не вернули, хотя сама она утверждает, что по долгам рассчиталась уже давно.

«Машину взяли за долги, хотя было все выплачено вовремя еще год назад, там потому что были отношения, то, что мы как бы решили этот конфликт, то есть не конфликт, а займ, там не кредит был, а просто заложена машина была», - пояснила владелица авто Диана.

Как утверждают кредиторы, по договору залога хозяйка машины получила 160 тысяч рублей. Но деньги не возвращала в течение года. По юридическому адресу, в котором зарегистрирована микрофинансовая организация, но там оказалась частная квартира. Сама же фирма за последние несколько месяцев уже несколько раз меняла название.

В МВД отметили, что проверка по данному инциденту продолжается. В отношении мамы девочки составили административный протокол по статье 5.35 КоАП («ненадлежащее исполнение родительских обязанностей»).

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