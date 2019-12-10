«Вселяет оптимизм»: зампредседателя комитета ГД по обороне прокомментировал позицию США по РСМД

Зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, комментируя принятие оборонного бюджета США, предполагающего запрет на приобретение и развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования, заявил, что к действиям Штатов нужно относиться с осторожностью.

«Президент России ранее предложил ввести мораторий на развертывание РСМД наземного базирования. США в данном случае вроде идут навстречу. Но, вместе с тем, они предлагают искать альтернативные виды вооружения, которые не будут уступать РСМД наземного базирования», - отметил Швыткин в эфире радио Sputnik.

Он напомнил, что военный бюджет США в сравнении с 2019 годом, когда он составил 716 млрд долларов, будет 738 млрд. Увеличение говорит о том, что американцы будут пытаться сохранить преимущество своей военной силы, считает депутат.

По его словам, запрет на покупку и развертывание РСМД наземного базирования в США «вселяет оптимизм», но о каких-то конструктивных действиях со стороны Вашингтона пока рано говорить.

«Думаю, пока преждевременно говорить о конструктивных шагах Соединенных Штатов, хотя данное действие и вселяет некий оптимизм. Однако позиция США носит характер двойных стандартов. При этом для продления СНВ-3 Штаты должны занимать четкую позицию. Я отношусь с очень серьезной долей осторожности к действиям США по данному вопросу», - пояснил Швыткин.

Комитеты по вооруженным делам палаты представителей и сената Соединенных Штатов согласовали оборотный бюджет на 2020 год, который составил 738 млрд долларов, содержащий запрет на покупку и развертывание РСМД и требующий «анализ альтернатив новым ракетам».