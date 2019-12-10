В военный бюджет США вошли санкции против двух российских газопроводов

Оборонный бюджет США на следующий год включает в себя помощь Украине в размере 300 млн долларов, а также на «сдерживание России». В документе сказано об ограничениях в связи со строительством «Серверного потока – 2» и «Турецкого потока».

Ограничения предусматриваются в качестве меня для «обеспечения энергетической безопасности Европы». При этом документом также запрещается военное сотрудничество с РФ «в целях расширения противодействия зловредной деятельности России, Китая и других стран».

Пентагон будет обязан отчитываться о действиях по сдерживанию Москвы и Пекина, а также информировать о мерах по «повышению издержек – политических, экономических, военных, технологических и бюджетных» для РФ и Китая. Кроме того, средства направят на запрет поставок в Турцию самолетов F-35 в связи с покупкой Анкарой российских ЗРК С-400.

Военный бюджет США вступил в силу, теперь его должен подписать американский президент Дональд Трамп.