Глава Черноморского района Крыма погибла в ДТП

В результате аварии на региональной трассе Черноморское - Евпатория погибло четыре человека, в том числе глава Черноморского района Людмила Глушко. Об этом сообщил председатель районного совета Алексей Михайловский.

По его словам, утром 10 декабря на пятом километре трассы произошло столкновение двух автомобилей.

«Среди погибших - глава района Людмила Глушко. В нашей машине (администрации) погибло два человека и два во второй», - рассказал Михайловский РИА Новости.

В региональном управлении МВД подтвердили данные о ДТП, а также о количестве погибших.

«Около 08.50 в Черноморском районе произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. По предварительной информации, на трассе произошло лобовое столкновение автомобилей Kia и Ford», - отметили в полиции.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ГИБДД, выясняются причины случившегося.