В ЦОДД предупредили о сильных пробках в Москве вечером во вторник

Во вторник вечером ожидаются осложнения движения в центре столицы, а также на вылетных и кольцевых магистралях в сторону Подмосковья.

Как сообщается на странице московского ЦОДД в Twitter, утром 10 декабря поток автомобилей, которые приезжают из-за МКАД, в том числе с иногородними номерами, больше обычного.

«Предновогодние заторы все ближе... в течение дня и вечером ждем осложнения движения в центре, на кольцевых и вылетных магистралях в сторону области», - отмечается в сообщении ЦОДД.

В связи с этим специалисты порекомендовали водителям отложить поездки на автомобилях на внепиковые часы или выбирать метро, Московские центральные диаметры и Московское центральное кольцо.