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Асад рассказал о причинах войны в Сирии

Ирина Егорова
00:21 10.12.2019
По его мнению, вооруженный конфликт начался из-за толерантного отношения власти к экстремистам.
Асад рассказал о причинах войны в Сирии
© Фото: Simon Kremer dpa Globallookpress

Президент Сирии Башар Асад рассказал о причинах войны в Сирии. Он уточнил, что сирийские власти сейчас и на протяжении девяти лет с начала конфликта придерживаются политики, которую не считают ошибочной.

«Если же говорить об ошибках в имплементации этой политики, то, конечно, их было много», - подчеркнул он.

Анализируя их, Асад назвал причины начала войны. Первая - это толерантное отношение правительства к экстремизму, который возник в конце 1960-х и «ускорился» спустя 20 лет, особенно это касается ваххабитской идеологии.

Наличие 50 тысяч преступников в стране, которые не были задержаны до начала войны, является второй причиной, из-за которой в 2011 году начался конфликт, сказал сирийский лидер.

«Для этих преступников государство является естественным врагом, потому что они не хотят попасть в тюрьму», - пояснил президент в интервью итальянскому телеканалу Rai24.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над запрещенной в России террористической группировкой ИГИЛ в Сирии и Ираке. В настоящий момент в некоторых регионах продолжаются зачистки от боевиков, российские военнослужащие регулярно проводят патрулирования на земле и в воздухе.

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