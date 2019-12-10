Московская канатная дорога будет бесплатной 10 декабря

В честь первого дня рождения Московской канатной дороги 10 декабря для посетителей будет организован бесплатный проезд на протяжении дня и праздничные мероприятия.

Конкурсы и викторины будут проходить с 11.00 до 21.00 на верхней станции канатной дороги «Воробьевы горы», которая расположена на улице Косыгина.

Канатная дорога в столице была построена в 2018 году и соединила Воробьевы горы и спорткомплекс «Лужники».

За первый год работы пассажирами Московской канатной дороги стали более 1,8 миллиона человек, уточнили в пресс-службе.