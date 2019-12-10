«Тема закрыта»: Турция не откажется от С-400 ради американских Patriot

Турция не откажется от российских систем ПВО С-400 ради того, чтобы купить американские зенитно-ракетные комплексы Patriot, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Эта тема закрыта. Но если США нам предложат подходящие условия, мы купим и их комплексы», - сказал он в эфире телеканала TRT.

Глава Турции подчеркнул, что Анкара хочет разнообразить собственные системы ПВО.

Соединенные Штаты выступают против поставок российских систем ПВО, поскольку они не могут быть интегрированы в систему НАТО. Вашингтон требовал отказаться от поставок, угрожая санкциям и отменой поставок союзнику истребителей F-35. Взамен США предлагают Анкаре приобрести американские системы ПВО Patriot.

Хотя Турция неоднократно напоминала США, что вопрос по приобретению российских систем давно решен.