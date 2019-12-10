Киев и Москва договорились продолжать переговоры по газовому вопросу
Такое решение делегации обеих стран приняли в Париже.
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На «нормандском саммите» в Париже Украина и Россия договорились продолжать переговоры по газовому вопросу, сообщил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Также он добавил, что дальнейших переговоров требует вопрос заключения транзитного контракта с российской стороной.
«Мы просто изложили позиции сторон, и на уровне хозяйствующих субъектов договорились продолжать договариваться», - цитирует ТАСС Витренко.
Он отметил, что взаимные претензии по газу между странами не обнуляются.